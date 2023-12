POL-NI: Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (Oth)Am Montag, den 11.12.2023, kam es in der Dorfstraße in Rodewald zu einem Verkehrsunfall. In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem BMW einer 47-Jährigen zusammengestoßen. Der BMW war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel vom Fahrzeug ...

mehr