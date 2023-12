POL-NI: Rinteln: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots) - (Oth)Am 09.12.2023 kommt es zu einem Verkehrsunfall im Wiesengrund in Erichshagen. Ein unbekannter PKW verunfallt in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:20 Uhr mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug des 60-jährigen Nienburgers entsteht ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 4000 Euro. ...

