Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen durch Graffiti

Zwischen Freitag, 10. November 2023, 16.30 Uhr, und Samstag, 11. November 2023, 09.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Kindertagesstätte, die Bushaltestelle und die Lore im "Luna Park" in der Lindenstraße in Holdorf mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizeistationen in Holdorf unter Tel.: 05494/91420-0 bzw. in Damme unter Tel.: 05491/99936-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell