Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, dem 10.11.2023, kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr in der Großen Straße in Vechta zu einem Verkehrsunfall. Durch die Geschädigte wurde ihr Pkw VW Multivan ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 43 geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim ...

