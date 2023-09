LPI-GTH: Kraftfahrzeug entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein 31-jähriger Fahrer eines Audi befuhr gestern Abend die B88 von Eisenach in Richtung Wutha-Farnroda. An einem dort befindlichen Kreisverkehr verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über den Kreisverkehr und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Dabei wurde der 31 Jahre alte Mann leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr