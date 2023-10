Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Scharbeutz

Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen an einer roten Ampel

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (05.10.) gegen 17:00 Uhr kam es in Scharbeutz an einer roten Ampel zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 64-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer und eine 77 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt.

Die Ampel auf der Strandallee (B76) in Scharbeutz in Höhe der Therme zeigte rot, sodass ein schwarzer Saab, ein grauer Opel und ein Motorrad verkehrsbedingt in Fahrtrichtung Timmendorfer Strand warten mussten. Ein aus gleicher Richtung kommender Pritschenwagen fuhr aus noch unbekannten Gründen auf das am hinteren Ende wartende Motorrad auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Zweirad nach rechts zur Seite geschoben. Die Pritsche fuhr weiter auf das Heck des Opel und drückte diesen schlussendlich auf das hintere Ende des Saab. Der 64 Jahre alte Motorradfahrer aus Ostholstein erlitt infolgedessen schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Opel, eine 77-jährige Lübeckerin, wurde durch den zweifachen Aufprall leicht verletzt und kam ebenfalls in ein örtliches Krankenhaus. Sowohl der 33 Jahre alte Pritschenfahrer, als auch die anderen beteiligten Verkehrsteilnehmer konnten ihre Fahrzeuge unverletzt verlassen. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich für die durchzuführenden medizinischen Maßnahmen und Aufräumarbeiten für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird nach aktuellen Sachstand auf ca. 40.000 Euro beziffert. Gegen den vermeintlichen Unfallverursacher wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell