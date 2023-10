Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Moisling

Einbrecher entwendet Handys und Laptops - Festnahme

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (05.10.) brach ein 55-jähriger Lübecker in einen Discounter im Stadtteil Moisling ein und entwendete dabei elektronische Geräte. Der Einbrecher wurde dabei allerdings von einem anwesenden Mitarbeiter gestört, sodass er vom Tatort flüchtete. Die Polizei nahm ihn später in der Nähe fest.

In den frühen Morgenstunden, gegen 02:00 Uhr, nahm ein Mitarbeiter eines Discounters im Brüder-Grimm-Ring in Moisling ein lautes, klirrendes Geräusch im vorderen Bereich des Marktes wahr. Bei der Ursachenforschung stellte er einen unbekannten Mann fest, der soeben mithilfe eines Hammers eine Glasvitrine eingeschlagen hatte und damit begann, die enthaltenen Elektronikgeräte (Laptops und Handys) in eine Tasche zu packen. Auf Ansprache bedrohte der Einbrecher den 35 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Hammer und flüchtete anschließend durch ein Loch in der Schaufensterscheibe aus dem Geschäft. Die alarmierten Beamten konnten aufgrund einer guten Beschreibung den Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Bei ihm konnte ein Teil der Beute aufgefunden werden. Der Verbleib der fehlenden Geräte sowie deren Wert ist zurzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Bei der Spurensicherung bemerkten die Polizisten im Markt einen schweren Abwassersieldeckel, mit dem die Fensterscheibe des Geschäftes eingeworfen wurde. Der Sachschaden am Discounter wird aktuell auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der Lübecker wurde für weitere polizeiliche Maßnahme auf die Dienststelle gebracht und nach Abschluss wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, Raubs und besonders schweren Fall des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell