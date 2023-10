Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Wer vermisst seinen Fahrradständer?

Lübeck (ots)

Über das Wochenende wurde beim 1. Polizeirevier in Lübeck ein Fahrradständer als Fundsache abgegeben. Dieser stand aus bislang unbekannten Gründen vor einem Haus in der Straße Fünfhausen. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer und möglichen Zeugen.

Bei dem Fahrradständer handelt es sich um ein schwarzes Gestell mit Werbewand und der Aufschrift "fritz-kola". In diesem Gestell können vier Fahrräder ihren Platz finden. Außerdem ist am Fuß ein Stahlseil mit einem Vorhängeschloss angebracht. Der Rechtmäßige Besitzer wird gebeten, sich mittels zugehörigem Schlüssel an das 1. Polizeirevier Lübeck zu wenden.

Aber auch Zeugen, die zur Aufklärung der Umstände beitragen können oder sonst verdächtige Beobachtungen in Bezug auf den Standortwechsel des Fahrradständers gemacht haben, sollen gern das Revier kontaktieren. Zu erreichen sind die Ermittler unter der Rufnummer 0451-1316145 oder per Email unter ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de.

