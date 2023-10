Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Schlutup

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

Am vergangenen Wochenende (29./30.09.) kam es zu einem Verkehrsunfall in Lübeck Schlutup, bei dem ein parkender Mercedes beschädigt wurde. Der verantwortliche Fahrzeugführer hinterließ zwar einen Hinweiszettel, die darauf enthaltenen Daten waren jedoch fehlerhaft. Die Polizei in Schlutup hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Montag (02.10.) erstattete die 32 Jahre alte Geschädigte Strafanzeige bei der Polizei. Demnach hatte sie ihren grauen Mercedes mit Ratzeburger Kennzeichen am Freitagnachmittag (29.09.) unbeschädigt am Fahrbahnrand der Mecklenburger Straße, kurz vor der Post, abgestellt. Als sie am Samstagnachmittag (30.09.) zum Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe sie eine Beschädigung am vorderen linken Radlauf feststellen müssen. An der Windschutzscheibe des Mercedes sei eine Notiz mit zwei Telefonnummern hinterlassen worden. Da beide Rufnummern nicht vergeben waren, kontaktierte die Lübeckerin die Polizei.

Nach jetzigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem ordnungsgemäß parkenden Mercedes im Vorbeifahren kollidiert ist und einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachte. Da sich der Fahrer bisher nicht bei der Polizei gemeldet hat und zusätzlich offensichtlich bewusst zwei falsche Telefonnummern hinterlassen hat, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zur Aufklärung des Geschehens werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Angaben zum verursachenden Fahrzeug bzw. dem Fahrer oder der Fahrerin machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-131 7330 oder per E-Mail an schlutup.pst@polizei.landsh.de erbeten.

