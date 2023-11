Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Kfz-Planenananhängers

Am Samstag, 11. November 2023, gegen 04.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände im Niedersachsenpark in der Wolfsburger Straße einen grünen PKW-Anhänger mit Planenverdeck und Nordhorner Kennzeichen. Der Anhänger war zum Tatzeitpunkt mit diversen Baumaterialen beladen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Damme - Diebstahl von Schmuck

Zwischen Samstag, 11. November 2023, 11.00 Uhr, und Sonntag, 12. November 2023, 01.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Wohnhaus einer 63-Jährigen aus Damme in der Jahnstraße ein und entwendeten eine Schmuckschatulle. Inhalt und entstandene Schadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus mit Diebstahl von Jagdwaffen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 08. November 2023, 16.00 Uhr, und Freitag, 11. Oktober 2023, 15.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in der Hufeisenstraße ein und entwendeten einige Jagdwaffen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Vechta - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, 12. November 2023, zwischen 15.00 Uhr und 18.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Rehschneise ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 12. November 2023, zwischen 18.50 Uhr und 19.25 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die beiden Reifen auf der Beifahrerseite eines schwarzen PKW BMW 520d eines 52-jährigen Goldenstedters. Der BMW war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz einer dortigen Bankfiliale abgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 290 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel.: (0444) 967220 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 12. November 2023, wurde gegen 04.20 Uhr im Vardeler Weg ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Holdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 12. November 2023, wurde gegen 11.10 Uhr ein 20-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Goldenstedt in der Straße An der Bleiche einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnisse war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Unfallflucht

Zwischen Samstag, 11. November 2023, 20.00 Uhr, und Sonntag, 12. November 2023, 09.20 Uhr, kam es in Erlte, in Höhe einer dortigen Straßengabelung, zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte dort mit einer mit einer Sitzbank und einem Baum, mittig der Gabelung. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Täter entfernte sich unbemerkt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter Tel.: (04445) 950470 entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 12. November 2023, wurde um 10.25.Uhr in der Oldenburger Straße ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,61 Promille. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 12. November 2023, kam es gegen 05.15 Uhr auf der Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Lohne befuhrt die Bakumer Straße in Richtung Bakum. Im Streckenverlauf verlor er die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrfach. Der 19-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 1,14 Promille. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

