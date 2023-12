POL-NI: Nienburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots) - (Oth) Im Zeitraum von Samstag Nachmittag, den 09.12.2023 und Sonntag, den 10.12.2023, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW in Nienburg. Der VW Passat eines 29-Jährigen war in Erichshagen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Eine bislang unbekannte Person hat die hintere Seitenscheibe des Fahrzeuges zerschlagen. Die Polizei Nienburg ...

