Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei mehrerer Personen am Hauptbahnhof

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Samstagabend (15.04., 23.20 Uhr) erhielt die Polizei Gütersloh durch Zeugen Kenntnis über eine Auseinandersetzung mehrerer Personen auf einem Bahnsteig des Hauptbahnhofs. Als die Polizei- und Rettungskräfte eintrafen, befand sich ein verletzter Mann auf einem Bahnsteig. Die Erstversorgung übernahmen der Rettungsdienst sowie eine Notärztin. Eine erste Einschätzung über eine mögliche Lebensgefahr wurde nach Einlieferung in das Krankenhaus zurückgenommen. Der Mann wurde zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Klinikum transportiert. Die genaue Identität des Mannes konnte bisher nicht festgestellt werden.

Vor dem Bahnhofsgebäude stellten die Beamten derweil die vier Tatverdächtigen. Die drei Männer sowie eine Frau (34, 37, 48 und 42 Jahre alt) aus Gütersloh wurden zunächst vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten die vier Personen in einen Disput mit dem Mann. In der Folge eskalierte es und geriet in eine Schlägerei. Die Klärung der genauen Hintergründe ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurden alle vier Tatverdächtigen nach Feststellung der Identitäten, Blutentnahmen und Vernehmungen am Sonntagmorgen (16.04.) entlassen. Ein Strafverfahren wegen einer gemeinschaftlich begangenen, gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet.

