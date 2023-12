Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem PKW

Nienburg (ots)

(Oth) Im Zeitraum von Samstag Nachmittag, den 09.12.2023 und Sonntag, den 10.12.2023, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW in Nienburg. Der VW Passat eines 29-Jährigen war in Erichshagen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Eine bislang unbekannte Person hat die hintere Seitenscheibe des Fahrzeuges zerschlagen.

Die Polizei Nienburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05021/97780 zu melden.

