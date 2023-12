Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Eilsen: Verkehrsunfallflucht in der Bückeburger Straße

Nienburg (ots)

(Oth) Am Sonntag, den 10.12.2023 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Bad Eilsen. Der VW Golf eines 57-Jährigen aus Rinteln wurde ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Bückeburger Straße geparkt. In der Zeit zwischen 05:45 Uhr und 13:45 Uhr hat ein unbekanntes Fahrzeug den VW Golf touchiert, anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Die Polizei Rinteln ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05751/9646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell