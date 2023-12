POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Schaumburger Klinikums

Rinteln (ots) - (ps) Am Freitag, den 08.12.2023, zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr, wurde der Parkscheinautomat in der Brennerstraße in Rinteln durch einen Feuerwerkskörper nicht unerheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest. Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05751/9646-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

