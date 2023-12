POL-NI: In zwei Fällen nach einem Verkehrsunfall geflüchtet

Stadthagen (ots) - (bae)Am Freitag, den 08.12.2023 um 16:00 Uhr ist es in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 56-jährige Dame aus Gehrden wollte mit ihrem Pkw VW von der Nordsehler Straße nach links in die Industriestraße abbiegen. Hierbei übersah sie den, auf dem Radweg, in Richtung Nordsehl, fahrenden 57-jährigen Stadthäger. Es kam zu Zusammenstoß, in dessen Zuge wurden beide Fahrzeuge beschädigt, zu Verletzungen bei den Beteiligten kam es nicht. Der ...

