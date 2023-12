POL-STH: Raub

Hagenburg (ots) - (bae)Am Samstag, 09.12.2023 wird bei der Polizei in Stadthagen folgender Sachverhalt bekannt. Ein 52-jähriger Hagenburger meldet eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil. Er gibt an, dass er am heutigen Tage festgestellt habe, dass an seinem Pkw, VW Passat das rechte Rücklicht beschädigt worden sei. Der Hagenburger hatte bereits selbstständig ermittelt, dass sich der Unfall in Hagenburg, bei der Bäckerei am Cord-Bothe-Platz ereignet haben muss. ...

mehr