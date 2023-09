POL-BI: Von Katze abgelenkt: Fahrerin rammt geparktes Auto

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte suchen einen Mann, der am Mittwoch, 27.09.2023, versuchte, ein Pedelec an der Herforder Straße zu stehlen. Das weiße Rad der Marke Kalkhoff stand auf einem Kundenparkplatz eines Möbelhauses, zwischen der Schuckenbaumer Straße und der Karolinenstraße. Gegen 19:30 Uhr kam die Besitzerin aus dem Gebäude und bemerkte, dass sich ein fremder Mann an dem ...

