POL-BI: Besitzerin vertreibt Fahrraddieb

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Samstag, 23.09.2023, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Straße Am Lehmstich. Der Einbrecher gelangte gegen 02:45 Uhr in das Mehrfamilienhaus nahe der Stadtheider Straße, wo er von dem Bewohner überrascht wurde. Daraufhin flüchtete der Täter aus dem ...

