Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth) Am Sonntag, den 10.12.2023, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße der B 65 in Stadthagen. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Audi die B 65 in Fahrtrichtung Nienstädt. Die Obernkirchenerin verlor in der Rechtskurve der Auffahrt auf die Umgehungsstraße aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Daraufhin kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke.

Der Audi der 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. An der Schutzplanke entstand Sachschaden. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell