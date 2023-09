Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Gotha (ots)

Ein 30-jähriger Fahrer eines Dacia sowie eine 17-jährige Fahrerin einer Simson befuhren in den frühen Abendstunden des gestrigen Tages die Ohrdrufer Straße in Richtung Harjesstraße. Die 17-Jährige wollte auf der zweispurigen Straße die Fahrspur wechseln und übersah dabei offenbar den Dacia, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Die 17-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd)

