Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Nach Bürgerhinweis: Bundespolizei deckt unerlaubte Einreise von 18 Personen auf

Forst (ots)

Am Donnerstag deckten Einsatzkräfte der Bundespolizei die unerlaubte Einreise von insgesamt 18 syrischen Staatsangehörigen in Roggosen auf.

Gegen 12:40 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte zunächst mehrere Personengruppen, die zu Fuß in Rogossen unterwegs waren. Vier Stunden später, um 16:40 Uhr stellten die Beamtinnen und Beamten vier weitere syrische Staatsangehörige ebenfalls in Roggosen fest. Ein 27-Jähriger der Gruppe hielt sich erlaubt in Deutschland auf. Es besteht der Verdacht, dass er als Abholer fungierte. Keine der anderen Personen, darunter vier weibliche Personen im Alter zwischen fünf und 37 Jahren sowie 14 Männer im Alter von vier bis 35 Jahren, verfügten über die erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen die Personen in Gewahrsam und leiteten gegen die Strafmündigen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthalts ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Äußerung von Schutzersuchen übergaben die Einsatzkräfte die unbegleiteten Minderjährigen an das zuständige Jugendamt und leiteten die unerlaubt eingereisten Personen an die Erstaufnahmeeinrichtung der zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt weiter. Gegen den mutmaßlichen Abholer wird wegen des Verdachts der Beihilfe zur unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthaltes ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann auf freien Fuß.

