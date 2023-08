BPOLD-B: Zu Fuß nach Frankfurt (Oder): Bundespolizei stellt elf Personen nach mutmaßlicher Schleusung fest

Berlin (ots) - Donnerstagnachmittag stellten Einsatzkräfte der Polizei des Landes Berlin und der Bundespolizei einen Graffiti-Sprayer am S-Bahnhof Bundesplatz auf frischer Tat. Gegen 16:20 Uhr nahmen Beamtinnen und Beamte der Polizei des Landes Berlin den 29-Jährigen am S-Bahnhof Bundesplatz in Gewahrsam und ...

