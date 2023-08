Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Nach Beschmierungen an zwei Berliner Bahnhöfen und in einer S-Bahn: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gefasst

Berlin (ots)

Donnerstagnachmittag stellten Einsatzkräfte der Polizei des Landes Berlin und der Bundespolizei einen Graffiti-Sprayer am S-Bahnhof Bundesplatz auf frischer Tat.

Gegen 16:20 Uhr nahmen Beamtinnen und Beamte der Polizei des Landes Berlin den 29-Jährigen am S-Bahnhof Bundesplatz in Gewahrsam und übergaben ihn anschließend an die Bundespolizei.

Auf einer Gesamtfläche von insgesamt ca. 35 Quadratmetern hatte der 29-jährige deutsche Staatsangehörige zuvor im Eingangsbereich des S-Bahnhofs Bundesplatz sowie am benachbarten S-Bahnhof Heidelberger Platz mehrere Beschmierungen mit schwarzer Farbe an die Wände gesprüht. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten mitgeführte Spraydosen.

Fast zeitgleich informierte die S-Bahn Berlin GmbH die Bundespolizei über eine weitere Sachbeschädigung in einer S-Bahn am Bahnhof Bundesplatz, die mutmaßlich dem Mann zugeordnet werden konnte.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den bereits wegen Gewaltdelikten bekannten Mann ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Charlottenburger auf freien Fuß.

