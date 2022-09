POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Gärtnerei

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (26.08.2022, 09.00 Uhr) und Donnerstag (01.09.2022, 09.00 Uhr) in eine Gartenhütte in der Von-Eichendorff-Straße in Ennigerloh eingebrochen. Der oder die Täter stahlen unter anderem mehrere Akku-Gartengeräte, eine Tauchpumpe und einen Gartenschlauch. Hinweise zu dem Einbruch und Diebstahl bitte an die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

