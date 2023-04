Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Motorrad gegen Verkehrsschild geprallt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, B67;

Unfallzeit: 28.04.2023, 19.35 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Freitag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 57-Jährige hatte gegen 19.35 Uhr die B67 in Richtung Rhede befahren. Aus ungeklärter Ursache kam der Gescheraner in Höhe der Abfahrt Biemenhorst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro. (to)

