Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Arbeitsgeräte von Hofstelle entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Quantwick;

Tatzeit: zwischen 26.04.2023, 00.00 Uhr, und 28.04.2023, 09.45 Uhr;

Mehrere Geräte der Marke Stihl haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus-Wüllen aus einem landwirtschaftlichen Betrieb gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, waren die Täter in einen Lagerraum eingebrochen. Sie entwendeten einen Laubbläser, einen Freischneider, eine Motorsäge und einen Hochentaster. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Mittwochnacht und Freitagmorgen auf einer Hofstelle in der Bauerschaft Quantwick. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

