POL-HPE: Festfahrung nach Ruderausfall

Wiesbaden-Biebrich (ots)

Am Samstag, den 04.11.2023, gegen 20:20 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Wiesbaden eine Festfahrung gemeldet. Das talfahrende und mit Mais beladene Gütermotorschiff fuhr sich aufgrund eines technischen Defekts/ Ruderausfall am rechten Ufer, außerhalb der Fahrrinne, fest. Durch das WSA Rhein wurde ein Weiterfahrverbot verhängt bis die Ursache des technischen Defekts feststeht. Die Ermittlungen dauern an.

