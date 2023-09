Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Hakenkreuze an Kirche + Aus Passat bedient + An Lkw und Pkw gegriffen + Dieseldiebe gestört + Buttersäure in BMW gesprüht +

Dillenburg (ots)

Haiger-Allendorf: Aus Passat bedient -

Am frühen Donnerstagmorgen schlug ein Dieb an einem im Eichenweg geparkten VW Passat zu. Der Kombi stand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Höhe der Hausnummer 10. Der Täter öffnete um kurz nach 01.00 Uhr den nicht verschlossenen weißen Passat und griff sich aus der Mittelkonsole einen Geldbeutel mit Kundenkarten und Bargeld. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger-Sechshelden: Hakenkreuze und Parolen geschmiert -

Nachdem Unbekannte die Kirche in Sechshelden beschmierten, bittet der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei um Mithilfe. Heute, zwischen 00.00 Uhr und 08.30 Uhr brachten die Täter Hakenkreuze an der Fassade und der Eingangstür auf. Zudem schmierten sie Parolen auf. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter an der evangelischen Kirche beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Oberscheld: Auto zerkratzt / Diesel geklaut -

Unbekannte Dieb suchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Firmenparkplatz in der Marburger Straße auf. Die Täter überkletterten zwischen 19.00 Uhr und 15.30 Uhr den Zaun des Grundstücks, brachen den Tank eines Lkw auf und saugten rund 30 Liter Diesel ab. Außerdem zerkratzten sie dort den Lack eines silberfarbenen Opel Meriva. Eine neue Lackierung wird rund 1.000 Euro kosten. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Herborn-Seelbach: Dieseldiebe scheitern -

Der Kraftstoff eines Lkw rückte in der Straße "In der Hirtenwiese" in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter knackten den Verschluss des Tanks, ließen aber offensichtlich kein Diesel mitgehen. Die Polizei geht davon aus, dass sie auf dem Gelände eines Betriebes für Garten- und Landschaftsbau gestört wurden. Ein neuer Tankdeckel wird etwa 100 Euro kosten. Zeugen, die die Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Hirtenwiese beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeug auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Wetzlar: Buttersäure gesprüht -

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sprühten Unbekannte Buttersäure in einen in der Altenberger Straße geparkten BMW. Der schwarze 5-er stand zwischen 18.00 Uhr und 09.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 33. Wie hoch die Kosten werden, um den Gestank aus dem Wagen wieder loszuwerden, ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

