POL-HI: Sarstedt - Diebstahl von vier Auto-Kennzeichen

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth / Lamspringe: Am 21.07.23, gegen 13:00 Uhr parken zwei Pkw nebeneinander an der Landbäckerei in der Hindenburgstraße in Lamspringe. Ein Pkw, ein dunkler BMW älteren Baujahrs, besetzt mit einer älteren Dame auf dem Fahrersitz, wartet offensichtlich auf eine männliche ältere Person, welche dann auf dem Beifahrersitz platz nimmt. Hierbei scheint er die Tür soweit geöffnet zu haben, ...

mehr