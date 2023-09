Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Auseinandersetzung nach Fußballspiel + Roller bei Probefahrt geklaut

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Auseinandersetzung nach Fußballspiel

Im Rahmen eines Fußballspiels der B-Junioren in Wetzlar kam es nach derzeitigen Erkenntnissen während des laufenden Spiels zu einer rassistischen Beleidigung eines Spielers durch einen Zuschauer. Nach Ende des Spiels am Mittwochabend (27.09.2023) gegen 20.20 Uhr kam es in der Folge zu einem Streit zwischen den Beiden, im Verlauf dessen der Zuschauer durch einen Kopfstoß leichte Verletzungen erlitt. Der mutmaßliche Verursacher verletzte sich dabei ebenfalls leicht.

Hinzugerufene Polizeibeamte beruhigten die Beteiligten und leiteten entsprechende Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung ein.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wetzlar unter 06441 9180 zu melden.

Aßlar: Roller bei Probefahrt geklaut

Ein Mann bot in Berghausen seinen Roller zum Verkauf an. Zwecks Besichtigung erschienen zwei Interessenten am Mittwoch (27.09.2023) gegen 14.20 Uhr und führten eine Probefahrt durch. Allerdings gaben sie den grünen Roller der Marke "MBK", Modell "Nitro", nicht zurück, sondern flüchteten damit von der Seilerstraße in unbekannte Richtung.

Einen der beiden männlichen Beteiligten konnte der Geschädigte als ca. 15 Jahre alt und schlank beschreiben. Er hatte helle, lockige Haare und trug einen blauen Motocrosshelm.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu den beiden Unbekannten oder dem Verbleib des Rollers machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter 06441 9180 entgegen.

