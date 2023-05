POL-NI: Verkehrssicherheitstag der Grundschule Haßbergen / Förderung der Radfahrenden

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(sch)Bei bestem Wetter hatte die Grundschule Haßbergen am heutigen Tag die Verkehrswacht Nienburg und die Polizei zum Verkehrssicherheitstag der Klassen 1 - 4 eingeladen. Nach guter Planung und Vorbereitung aller kooperierenden Beteiligten konnten die Kinder mit ihren Fahrrädern einen Parcours um die Schule herum befahren, bei dem es darum ging, die ersten einfachen Fähig- und Fertigkeiten auszuprobieren. Gefragt waren nicht nur der Gleichgewichtssinn und das einarmige Fahren, sondern auch die Augen-Arm-Koordination. Hierbei mussten sich die Kinder auf Zuruf umdrehen und eine erhobene Zahl ablesen oder auch eine Flasche fahrend vom einen Tisch zum nächsten transportieren. Im Anschluss wurden die mitgebrachten Fahrräder auf ihre Verkehrstauglichkeit überprüft. Hier sind die Funktion des Lichts, der Bremsen, aber auch das Vorhandensein von Reflektoren und einer Klingel überprüft und bei Bestehen mit der gültigen Fahrradplakette 2023 ausgestattet. Ein erschreckendes Fazit: Zwei Drittel der geprüften Zweiräder haben der Überprüfung nicht standgehalten. Hier waren teilweise gravierende Mängel an den Bremsen zu erkennen, deren Gebrauch die Kinder auch im innerörtlichen Bereich vor einem schweren Verkehrsunfall bewahren sollen. Aber auch lichttechnische Einrichtungen waren teilweise nicht einmal vorhanden, sodass Mängelbriefe an die Eltern ausgegeben wurden, um die Beanstandungen zu beseitigen. An der abschließenden Station der Verkehrswacht konnten die Kinder an einem Fahrradsimulator ausprobieren, wie sicher sie mit den Regeln des Straßenverkehrs und dem spontanen Bremsen sind. Zudem gab es einige Broschüren zum Mitnehmen, die auch die Eltern noch einmal daran erinnern, wie wichtig die Verkehrssicherheit von Fahrrädern, aber auch die Kenntnis erster Verkehrsregeln ist. Durch die Unterstützung einiger Eltern ist dieser Tag erst möglich gemacht worden. Sie haben die Kinder unfallfrei durch den Parcours geführt und waren stets Ansprechpartner für die SchülerInnen.

