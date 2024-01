BPOL NRW: Person vom Güterzug erfasst: Bundespolizei ermittelt nach Gleisüberschreitungen im Bonner Hauptbahnhof

Wuppertal (ots) - Bundespolizisten nahmen am Sonntagmorgen (28. Januar), um 8.00 Uhr, im Wuppertaler Hauptbahnhof einen jungen Mann (17) fest. Die Staatsanwaltschaft suchte per Haftbefehl nach ihm. Er wurde an das Amtsgericht übergeben. Der 17-jährige Algerier wurde durch einen Zugbegleiter ohne Fahrkarte angetroffen. Die Bundespolizei führte anschließend die ...

mehr