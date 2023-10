Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Vom Fahrrad gestürzt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Sonntag (15.10.2023) stürzte ein 80-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt in der Curtiustraße vom Fahrrad und verletzte sich hierbei lebensgefährlich. Gegen 19.30 Uhr war der Radfahrer gemeinsam mit seiner Frau in der Curtiusstraße unterwegs. Hierbei stürzte er ersten Erkenntnissen zufolge aus gesundheitlichen Gründen alleinbeteiligt vom Rad und zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu. Eine Passantin verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeistreife war bei dem Mann kein Puls und keine Atmung feststellbar. Der Radfahrer wurde im weiteren Verlauf vor Ort durch den Rettungsdienst und die Polizeikräfte erfolgreich reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

