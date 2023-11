Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) 49-jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt (04.11.2023)

Singen (ots)

Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall auf der Freiheitsstraße am Samstagmorgen leichte Verletzungen erlitten. Gegen 9.45 Uhr war eine 23 Jahre junge Frau mit einem Honda Jazz auf der Alpenstraße unterwegs und bog an der Kreuzung zur Freiheitsstraße nach links auf die linke Fahrspur ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mountainbike einer 49-Jährigen, die auf der Alpenstraße in der Honda-Fahrerin entgegenkam. Aufgrund der Kollision fiel die Radfahrerin auf die Motorhaube des Wagens und stürzte im weiteren Verlauf auf die Fahrbahn, wodurch sie sich leicht verletzte. Eine Besatzung eines Rettungswagens brachte sie in ein Krankenhaus. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Honda ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro und am Mountainbike in Höhe von ungefähr 50 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell