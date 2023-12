Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 09.12.2023, 21:15 Uhr und dem 10.12.2023, 01:50 Uhr ereignete sich in der Pirmasenser Straße in Höhe Nr. 28 ein Verkehrsunfall, bei dem vom Unfallverursacher und gleichzeitig Flüchtenden drei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unfallverursacher, vermutlich ein blauer VW Passat, befuhr die Pirmasenser Straße in Fahrtrichtung Oberauerbach, kam aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte drei geparkte Fahrzeuge. An allen drei Fahrzeugen (einem schwarzen, einem blauen und einem weißen Ford Fiesta) entstanden Streifschäden von insgesamt ca. 2500 Euro. Konkrete Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bis jetzt noch nicht vor. | PIZW

