Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

Am 09.12.2023 wurde ein 19-jähriger Mann zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Eisarena Opfer eines Diebstahls. Im genannten Zeitraum legte er seinen Rucksack ganz oben in der Mitte des Fanblocks B oder C ab. Als er später zu seinem Rucksack zurückkam, fehlte aus diesem sein Geldbeutel. Es handelte sich um einen schwarzen Ledergeldbeutel mit silbernem "Quicksilver-Logo". Im Geldbeutel befanden sich die EC-Karte, die Versicherungskarte und ein geringer Geldbetrag. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. | PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell