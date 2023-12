Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung mittels Bierglas

Pirmasens (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:20 Uhr bittet der Rettungsdienst zunächst um Unterstützung durch die Polizei Pirmasens bei der Versorgung eines alkoholisierten Mannes am Pirmasenser Bahnhof. Eine Zeugin vor Ort schilderte, dass der 30-jährige Mann aus Pirmasens mit einer ca. 3-4-köpfigen Personengruppe in Streit geriet. Eine der Personen schlug dem Geschädigten dabei mit einem Glas ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt bei der Auseinandersetzung mehrere Schnittverletzungen im Gesicht und musste in der Uniklinik Homburg versorgt werden. Die Personengruppe konnte vor Ort und im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Pirmasens bittet unter 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise. |pips

