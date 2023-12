POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots) - Am 08.12.2023 zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Sturzenhofstraße ein, indem sie eines der Fenster aufhebelten. Alle Räumlichkeiten des Anwesens wurden daraufhin durchsucht. Nach Angaben der 66-jährigen alleinigen Bewohnerin des Hauses sei aber nichts entwendet worden. Der entstandene Aufbruchschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. | PIZW Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion ...

