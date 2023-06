Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zwei Verkehrsunfälle mit zwei schwer verletzten Pedelec-Fahrerinnen

Kamen (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen in Kamen am Montagmorgen (12.06.) sind zwei Pedelec-Fahrerinnen schwer verletzt worden.

Gegen 5.15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Kamener mit seinem Pkw den Schattweg in Richtung Gießerstraße und beabsichtigte nach rechts in Richtung Westen weiterzufahren. Beim Anfahren übersah er laut eigenen Angaben eine 58-jährige Fröndenbergerin, die mit ihrem Pedelec den Fahrradweg an der Gießerstraße in Richtung Westen befuhr. Im Einmündungsbereich des Schattwegs kam es zur Kollision. Die Frau stürzte erst auf die Motorhaube und dann auf die Fahrbahn.

Schwer verletzt musste die 58-jährige Fröndenbergerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 53-jährige Kamener gab zu, unter Alkoholeinfluss zu stehen - das bestätigte ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein diensthabender Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 10.15 Uhr befuhr eine 33-jährige Wernerin mit ihrem Pkw die Fahrspur des Ikea-Parkplatzes in Richtung Ausfahrt, als eine 76-jährige Unnaerin beabsichtigte, mit ihrem Pedelec von der Straße Kamen Karree über einen Stichweg auf den Ikea-Parkplatz zu fahren. Dabei übersah sie laut ersten Erkenntnissen das von rechts heranfahrende, vorfahrtsberechtigte Auto der 33-jährigen Wernerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin prallte gegen die Fahrertür und stürzte zu Boden. Mit einem Rettungswagen musste die 76-jährige Unnaerin schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell