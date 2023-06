Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Unbekannter schlägt und tritt auf Ehepaar ein

Kamen (ots)

Nach einem Angriff auf ein Ehepaar in Kamen am frühen Samstagmorgen (10.06.) sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 6.10 Uhr war das Ehepaar zu Fuß auf der Straße Am Geist unterwegs, als ein bislang unbekannter Täter auf den 66-jährigen Bergkamener zuging und ihn von hinten mit dem Fuß trat, sodass er zu Boden ging. Dort schlug ihm der Täter mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Außerdem schlug er der 61-jährigen Ehefrau ins Gesicht. Danach flüchtete der Täter in Begleitung von zwei weiteren männlichen Personen in Richtung Markt. Die beiden Geschädigten mussten zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Gruppe wurde wie folgt beschrieben:

Person 1 (Haupttäter)

- männlich - ca. 20-23 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - normale Statur - grauer Kapuzenpullover (Kapuze über dem Kopf) - graue Hose

Person 2

- männlich - ca. 20-23 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - normale Statur - rotes Oberteil

Person 3

- männlich - ca. 20-23 Jahre alt - ca. 1,70 m groß

Zeugen, die den Angriff oder die Gruppe gesehen haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell