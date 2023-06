Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Einfamilienhaus am Kessebürener Weg - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 07.06.2023, 16:00 Uhr, bis zum gestrigen Samstag, 10.06.2023, 17:10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Kessebürener Weg ein. Man hebelte eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchte das Haus. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, was erbeutet wurde. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell