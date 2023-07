Coesfeld (ots) - Ein Betrugsfall aus Ascheberg war am Mittwochabend (26.07.23) Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Im Februar meldete sich mit einem Schockanruf ein falscher Staatsanwalt bei der Frau. Die Betrüger erbeuteten zwei Uhren, eine Kamera zeichnete den Abholer auf. Diese Aufnahmen waren am Mittwochabend zu sehen. Kriminalhauptkommissarin Svenja Riedel stellte den Fall live in der Sendung vor. Wie sie ...

