POL-NI: Räuber springen vom Balkon Geschädigter überrascht zwei Täter bei der Tatausführung

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg sucht einen Geschädigten nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 17.11.2022, zwischen 18 und 19 Uhr an der Celler Straße in Nienburg ereignet hat. Eine 84-Jährige Unfallverursacherin erschien am 18.11.2022 bei der Polizei in Nienburg und gab an, am Vorabend während des Befahrens der Celler Straße in Richtung stadtauswärts im Vorbeifahren einen am Straßenrand ...

