POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 24.-26.06.22

Varel (ots) - Diebstahl in Seniorenresidenz In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Dammstraße in Zetel, in der dortigen Seniorenresidenz, zu einem Diebstahl. Die 85-jährige Geschädigte konnte hierbei in der Nacht ein Schlüsselgeräusch im Bereich ihrer Appartementtür wahrnehmen. Am nächsten Morgen musste sie feststellen, dass ca. 200 Euro Bargeld aus ...

mehr