Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 24.-26.06.22

Varel (ots)

Diebstahl in Seniorenresidenz In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Dammstraße in Zetel, in der dortigen Seniorenresidenz, zu einem Diebstahl. Die 85-jährige Geschädigte konnte hierbei in der Nacht ein Schlüsselgeräusch im Bereich ihrer Appartementtür wahrnehmen. Am nächsten Morgen musste sie feststellen, dass ca. 200 Euro Bargeld aus ihrer Geldbörse fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-923-0 in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Am Dienstagvormittag, zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr, kam es im Bereich der Ulmenstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde die Seitentür eines dort abgeparkten, silbernen Renault Master durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt und der Unfallort durch diesen unerlaubt verlassen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421-942-0. Betrunkener Radfahrer - mit 3,36 Promille im Straßenverkehr Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, wurde die Polizei in der Steinhauser Straße in Bockhorn, nahe des dort befindlichen Supermarkts, auf einen auffällig fahrenden Radfahrer aufmerksam. Bei der Kontrolle erschien der 40-jährige Mann aus Bockhorn, OT Steinhausen, sehr stark alkoholisiert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,36 Promille. Daraufhin wurde gegen Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und dieser zur Polizeidienststelle in Varel befördert, um eine Blutprobe zu entnehmen. Hecke in Brand - Polizei warnt Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, kam es in Bockhorn, in der Straße Lehmhoff, zu einem kurzzeitigen Brand einer Gartenhecke. Als ein 30-jähriger Anwohner mit einem Gasbrenner Unkraut in der Einfahrt entfernen wollte, geriet die durch die Hitze der letzten Tage sehr trockene Hecke des Nachbargrundstücks in Flammen. Das kurzzeitige Feuer in der Hecke konnte durch den Verursacher noch vor Erscheinen der Feuerwehr selbstständig gelöscht werden. Die angrenzenden Gebäude wurden in diesem Fall nicht gefährdet oder gar beschädigt. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang aber, insbesondere durch die hohen Temperaturen und Trockenheit der letzten Tage, zu erhöhter Vorsicht, insbesondere im Umgang mit offenem Feuer.

