POL-HS: Erneuter Betrug per Textnachricht

Hückelhoven-Doveren (ots) - Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines an der Straße Doverheide parkenden Pkw ein. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Jacke. Die Tatzeit lag zwischen 19 Uhr am Sonntag, 26. November und 6.45 Uhr am Montag, 27. November. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr