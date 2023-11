Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach räuberischem Diebstahl geflüchtet

Wegberg (ots)

Drei 16, 18 und 24 Jahre alte Männer aus Erkelenz und Wegberg entwendeten am 27. November (Montag) aus einem Getränkemarkt an der Straße Am Bahnhof ein Getränke Sixpack. Ein Mitarbeiter des Geschäftes beobachtete sie dabei, wie sie ohne zu zahlen das Geschäft wieder verließen. Daraufhin folgte er ihnen und hielt einen der Täter am Rucksack fest. Ein anderer Täter schlug ihm daraufhin mit der Faust gegen den Kopf, wodurch der den Griff lockerte und alle drei flüchten konnten. Durch hinzu gerufene Polizeibeamte konnten die Täter in der Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Gegen sie wurden Strafanzeigen gefertigt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

