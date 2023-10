Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Frau

Höxter (ots)

Am Freitag, den 27.10.2023, um 12:45 Uhr, befuhr ein 32- jähriger Mann aus Dransfeld, mit seinem VW einen Feldweg in Höxter-Ottbergen. An der Einmündung zur Höxterschen Straße, nahm er einer 24-jährigen Frau aus Bad Driburg, in ihrem Renault, die Vorfahrt. Der VW fuhr danach noch in einen Vorgarten und kam dort zum Stillstand. Die junge Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus Höxter gebracht. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

