Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Presseaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Haßloch (ots)

Am 17.10.2023 im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen im Sonnenweg in 67454 Haßloch abgestellten PKW. Nach dem Unfallgeschehen flüchtete das verursachende Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Am beschädigten PKW konnten rote Lackanhaftungen, die vermutlich von dem flüchtigen Fahrzeug stammen, festgestellt werden.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle unter der 06324 933-0 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

